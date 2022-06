Diputados Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva no buscarán la reelección

Los diputados electos por libre postulación Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva anunciaron que no buscarán la reelección, pero evalúan "otras posibilidades".

Plantearon que cumplirán con su palabra y estarán fortaleciendo la coalición Vamos Panamá.

En el caso de Juan Diego Vásquez podría optar por la Alcaldía de San Miguelito, mientras que Gabriel Silva manifestó que pudiera estar en apoyo de ONG y asesorías para los que consideran tienen oportunidades para estar de diputados en lo que será el circuito 8-3.

Los dos diputados señalaron una serie de promesas que hicieron en la campaña de 2019.

Entre esas promesas estaba el no utilizar privilegios innecesarios de los diputados; no inscribirse en un partido políticos, no cobrar sino iban a la Asamblea y no contratar familiares.

También estaba el no recibir ningún tipo de partida circuital o bono, no reelegirse y luchar contra la corrupción.

Recientemente el Tribunal Electoral abrió el proceso para ser reconocidos como precandidatos de libre postulación, por lo cual estos dos políticos anunciaron que no buscarán la reelección.

Desde el punto de vitas de estos diputados no hay mayor fraude, ni mayor corrupción que romper una promesa.

"Como luchadores en contra de la corrupción vamos a cumplir con nuestra palabra".

Los diputados realizaron la conferencia de prensa debajo de un árbol de almendra en los predios de la Asamblea Nacional.

