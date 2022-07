Fenasep: 'Gobierno botará a 27 mil funcionarios que no están dentro su clientela política'

El secretario general de la Federación Nacional se Servidores Públicos (Fenasep) Alejandro Haynes considera que ante el clientelismo reinante en el actual Gobierno los 27 mil funcionarios que botarán serán quienes no formen parte de los partidos oficialistas.

Versión impresa

Ello tomando en cuenta que el 10% de la planilla serían 27 mil funcionarios de los cuales se piensan deshacer.

"Estamos claros que este Gobierno es altamente clientelista y cuando se tiene un gobierno altamente clientelista tu gobiernas para tu clientela política, no gobiernas para el país, por lo tanto tú te vas a deshacer de los trabajadores que no son miembros del partido gobernate", indicó.

Considera que aprovecharán el momento para deshacerte de trabajadores que podrían ser los más eficientes en el Estado, pero como no son parte del partido político los sacarán.

"Sabemos que hay muchos trabajadores que son de contrato, por lo tanto serían fácil no renovar contratos, pero los que no se van a renovar son aquellos que no son parte de su clientela política", señala.

Agregó: "Para nosotros esto es altamente preocupante, porque están montando una camina a su medida para seguir despidiendo a mansalva a los trabajadores".

"Hay que recordar que hay una ley de carrera administrativa y que este Gobierno desde que se instaló en el poder no ha avanazado nada en ese tema y como sabemos que no se respeta la carrera administrativa ellos van a irrespetarla aún más", recalcó.

Recordó que la ley de carrera administrativa, también dice que al despedir a los trabajadores se debe dar un causal. "Además está hablando de un modelo que ya se había extinguido por varios gobiernos, que tiene que ver con el plan de retiro voluntario, que es algo que no ha funcionado porque cada gobierno que viene llega y se olvida de eso nombrando en esos puestos a su clientela política".

VEA TAMBIÉN: Dudas e interrogantes generan anuncios del Ejecutivo y Legislativo, mientras arrecian protestas

Califica el Plan de Retiro Voluntario como una demagogia, por lo tanto no cree que con en este método no se va a reducir la planilla.

"Las medidas son paleativos, no son medidas que realmente satisfacen las demandas del pueblo y que están protestando. Hay que recordarle que hay una ley para pago de prima de antiguiedad que si se botan tienen que pagar lo adeudado", planteó el dirigente.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!