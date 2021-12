Panamá

Fracasa la iniciativa ciudadana de impulsar una constituyente en Panamá

La gente no entendió "por culpa nuestra que no lo hemos podido explicar bien, que esto era un ejercicio cívico, o sea, el ejercicio de un derecho constitucional, y no una votación ni (es) apoyar a nadie" políticamente, reconoció fundador del Movimiento Panamá Decide.

Panamá/ EFE/ @panamaamerica

- Actualizado: 18/12/2021 - 10:33 am

Menos del 3 % de las rúbricas necesarias para renovar la Constitución. Foto: Archivos