Frenar el nepotismo y faltas de diputados: Asamblea entra en fase final para reformar su reglamento

El pleno de la Asamblea Nacional concluyó la fase de discusión en segundo debate del proyecto de ley No. 594, que busca reformar el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), luego de tres semanas de análisis en las que los diputados presentaron más de 120 propuestas de modificación.

Con el cierre de las dos rondas de argumentaciones, el Legislativo iniciará ahora un proceso de unificación de criterios para consensuar los cambios que serán incorporados al texto final, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y el funcionamiento del parlamento.

Entre las principales reformas propuestas destacan medidas relacionadas con la asistencia de los diputados y descuentos salariales por inasistencias, la reestructuración de las comisiones permanentes, la obligatoriedad de las sesiones, el uso del tiempo en el pleno, la participación de los suplentes y su juramentación.

El proyecto también contempla prohibir que los diputados nombren familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en cargos permanentes, temporales o por servicios profesionales.

Además, plantea que la agenda legislativa respete el orden cronológico de presentación de los anteproyectos de ley.

Otra de las iniciativas incluidas en las reformas es la eliminación del voto secreto en determinados procesos internos y la regulación del tiempo para la conformación de las bancadas legislativas, entre otros aspectos que serán evaluados antes de la votación definitiva.