Veraguas
UDELAS graduó a 615 nuevos profesionales en Veraguas correspondientes a la Promoción 2025-2026
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UDELAS graduó a 615 profesionales de la Promoción 2025-2026 en Veraguas. La rectora Nicolasa Terreros destacó la formación en salud y educación.
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La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) celebró la graduación de 615 nuevos profesionales pertenecientes a la Promoción 2025-2026 en la provincia de Veraguas, consolidando la oferta académica técnica y superior en la región central del país.
Durante el acto oficial, la rectora de la institución, Nicolasa Terreros Barrios, ponderó la preparación integral del estudiantado y el rol de la universidad como referente nacional en la formación técnica en salud, educación inclusiva y ciencias sociales.
"Los graduados cuentan con sólidos conocimientos y competencias alineadas con las demandas del sector público y privado, es decir, están preparados para desempeñarse con excelencia (...) Exhorto a los profesionales a mantener una formación continua para responder a los desafíos de un ambiente laboral dinámico y competitivo", afirmó Terreros
Oferta de maestrías, especializaciones y posgrados
En el nivel de posgrado y maestría, la Promoción 2025-2026 tituló a profesionales orientados a la docencia, la investigación clínica y la seguridad laboral:
Maestría en Educación Especial y Maestría en Docencia Superior con Especialización en Entornos Virtuales.
Maestría en Ciencias de la Salud y Seguridad Ocupacional y Maestría en Ciencia de la Salud Ocupacional.
Maestría en Psicología Clínica con Especialización en Psicoterapia Integrativa.
Especialización en Docencia Superior y Postgrado en Producción de Imágenes en Tomografía Computarizada.
Licenciaturas conferidas en las áreas de salud y pedagogía
El grupo de 615 egresados incluyó a nuevos titulados de grado en carreras clave para la atención comunitaria y el sistema sanitario regional:
Al cierre de la ceremonia, las autoridades universitarias reconocieron el acompañamiento del cuerpo docente y administrativo en la formación de la nueva promoción, revalidando el compromiso de UDELAS con el desarrollo socioeconómico del interior de la República.
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