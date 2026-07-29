UDELAS graduó a 615 nuevos profesionales en Veraguas correspondientes a la Promoción 2025-2026

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) celebró la graduación de 615 nuevos profesionales pertenecientes a la Promoción 2025-2026 en la provincia de Veraguas, consolidando la oferta académica técnica y superior en la región central del país.

Durante el acto oficial, la rectora de la institución, Nicolasa Terreros Barrios, ponderó la preparación integral del estudiantado y el rol de la universidad como referente nacional en la formación técnica en salud, educación inclusiva y ciencias sociales.

"Los graduados cuentan con sólidos conocimientos y competencias alineadas con las demandas del sector público y privado, es decir, están preparados para desempeñarse con excelencia (...) Exhorto a los profesionales a mantener una formación continua para responder a los desafíos de un ambiente laboral dinámico y competitivo", afirmó Terreros

Oferta de maestrías, especializaciones y posgrados

En el nivel de posgrado y maestría, la Promoción 2025-2026 tituló a profesionales orientados a la docencia, la investigación clínica y la seguridad laboral:

Maestría en Educación Especial y Maestría en Docencia Superior con Especialización en Entornos Virtuales .

Maestría en Ciencias de la Salud y Seguridad Ocupacional y Maestría en Ciencia de la Salud Ocupacional .

Maestría en Psicología Clínica con Especialización en Psicoterapia Integrativa .

Especialización en Docencia Superior y Postgrado en Producción de Imágenes en Tomografía Computarizada.

Licenciaturas conferidas en las áreas de salud y pedagogía

El grupo de 615 egresados incluyó a nuevos titulados de grado en carreras clave para la atención comunitaria y el sistema sanitario regional:

Al cierre de la ceremonia, las autoridades universitarias reconocieron el acompañamiento del cuerpo docente y administrativo en la formación de la nueva promoción, revalidando el compromiso de UDELAS con el desarrollo socioeconómico del interior de la República.