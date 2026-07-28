Presupuesto 2027 debe mantener el déficit fiscal

El presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2026 debe, según el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, mantener el déficit fiscal y reordenar las finanzas públicas.

El empresario señaló que el país necesita ganar lo que ingresa a las arcas del Estado; de lo contrario, repercutirá en el costo de la deuda.

Manifestó que ve "con ojos positivos" que se le dé continuidad al plan de austeridad y ordenamiento fiscal que lleva a cabo el Ejecutivo.

"El trabajo que se está haciendo es positivo para la confianza que necesitamos generar como país en el sector externo para atraer más inversiones, dinamizar la economía y poder generar empleo", dijo.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el proyecto llevará a la Asamblea Nacional esta semana, como establece la Constitución, que fija como fecha límite para la entrega del documento el 31 de julio; es decir, le restan dos días para remitirlo a la instancia correspondiente.

"Hemos tenido reuniones con todas las instituciones del Estado, el Órgano Legislativo y el Judicial. En esta semana se va a presentar y va a ser del conocimiento de todo el país", subrayó.

Al ser cuestionado sobre el monto del mismo, se limitó a responder que conforme crece la economía, aumentará el presupuesto porque ambos elementos guardan relación en función de los ingresos.'

96

instituciones conforman el Estado. 34,901

millones de dólares, presupuesto para la vigencia fiscal 2026; se prevé un "leve aumento" para el próximo año.

El presupuesto de 2027, afirmó la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, tendrá un "leve aumento" en comparación con el de este año, que totalizó en $34,901 millones.

Explicó que este incremento responde a obligaciones ya establecidas en el marco legal con las que deben cumplir.

Una vez se presente el documento al Legislativo, corresponderá a la Comisión de Presupuesto iniciar el análisis de los fondos asignados a las 96 instituciones que conforman el Estado.