El 70 % de la población panameña no califica para créditos hipotecarios, advierte Acobir

El mercado inmobiliario destinado a la clase trabajadora y media panameña atraviesa un período de desaceleración. De acuerdo con la presidenta de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), Katherine Reyes Espino, cerca del 70 % de la población en Panamá se encuentra imposibilitada de acceder a un crédito hipotecario para la compra de vivienda.

En declaraciones a Tvn Noticias, la dirigente gremial explicó que esta contracción impacta prioritariamente al rango de propiedades valoradas en $180,000 o menos, el segmento preferencial donde la familia panameña invierte para crear patrimonio.

Reyes Espino detalló que la parálisis del sector responde a una combinación de barreras financieras, laborales y regulatorias. No obstante, el comportamiento de las ventas muestra un contraste marcado según el perfil socioeconómico del comprador:

En contraste, el sector residencial superior a $300,000 registra un crecimiento positivo, apalancado por el mercado de clase media-alta e inversionistas extranjeros atraídos por las visas de inversión.

Mesas de trabajo con el Gobierno y expectativa de empleo

Frente a esta coyuntura, Acobir ha articulado mesas de concertación técnica con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para trasladar propuestas concretas a los órganos Ejecutivo y Legislativo.

El gremio confía en que la dinamización de las obras de construcción e infraestructura pública ayude a reactivar el empleo formal, devolviendo a las familias la capacidad financiera para calificar a préstamos residenciales.

"Escuchamos al presidente José Raúl Mulino pronunciarse al respecto, por lo que entendemos que hay voluntad de llevar adelante una solución para los panameños", dijo.

Acobir reiteró que mantendrá las iniciativas de asesoría y docencia financiera dirigidas al público, con el fin de orientar a las familias sobre los requisitos y alternativas vigentes para la adquisición de su primera vivienda.