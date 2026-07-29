ASEP prepara nuevas concesiones eléctricas con un giro radical en las reglas de juego

De cara al vencimiento de los contratos vigentes en octubre de 2028, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y la Secretaría Nacional de Energía avanzan en un paquete de reformas legales para actualizar el régimen bajo el cual operan las empresas distribuidoras en Panamá. La propuesta abarca la modificación de más de 20 artículos e incluye la adición de cuatro nuevos a la legislación vigente desde 1997.

La administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez, señaló en Tvn Noticias que el objetivo de esta actualización normativa para los próximos contratos es "ser más enérgicos" en la fiscalización y exigir estándares superiores en la calidad del servicio.

Cambios clave en las reglas de juego

Ejecución directa de sanciones: La propuesta busca que las multas dictaminadas por la ASEP se apliquen de forma inmediata como créditos a los usuarios afectados, evitando dilaciones prolongadas.

Como referencia, la funcionaria citó una multa de 25 millones de dólares impuesta en 2014 que demoró diez años en ejecutarse debido a los recursos legales tramitados ante la Corte Suprema de Justicia.

Incremento de causales de cancelación: En el nuevo esquema se plantea elevar de tres a diez las causales para rescindir la concesión a una distribuidora, otorgando herramientas adicionales al Estado ante fallas graves o reiteradas.

Licencias de compra de energía a largo plazo: Se contempla que las distribuidoras vuelvan a licitar directamente su compra de energía con margen de tiempo para responder al crecimiento real de su demanda.

Rodríguez explicó que la medida busca minimizar la compra en el mercado ocasional, cuyo precio es más elevado y repercute en la tarifa.

Llegada a zonas fuera de concesión: La reforma incluirá disposiciones para que las empresas puedan llevar tendido eléctrico a comunidades que actualmente no cuentan con el suministro por estar fuera de sus regiones autorizadas.

Análisis sobre el mercado de comercialización

Consultada sobre la posibilidad de separar los negocios de distribución y comercialización en el país, Rodríguez sostuvo que la figura del comercializador ya existe y la misma debe evaluarse con cautela.

Según la funcionaria, la experiencia en otros países refleja que donde existe comercialización la tarifa de energía suele ser más alta que la de Panamá, argumentando además que este modelo suele orientar su rentabilidad hacia grandes clientes comerciales en lugar de beneficiar al segmento residencial.

El proceso técnico para la licitación, que incluye la valoración de acciones por parte de consultores internacionales y la preparación de los pliegos, continuará con miras a entregar la nueva concesión en octubre de 2028.