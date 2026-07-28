Academia DAU–Cobre Panamá llevará deporte, valores y oportunidades a más de 300 niños colonenses

Para muchos niños, un balón representa mucho más que un juego. Es la posibilidad de encontrar disciplina, descubrir talentos y creer que un mejor futuro es posible. Con esa visión nace la Academia DAU – Cobre Panamá, una iniciativa de la Fundación Árabe Unido de Colón, en alianza con Cobre Panamá, que beneficiará a más de 300 niños y niñas de entre 5 y 15 años con becas deportivas y un programa de formación integral.

La academia tendrá como sede el estadio Armando Dely Valdés, desde donde recibirá a niños de diferentes comunidades del distrito de Colón. Además, el proyecto llegará hasta Miguel de la Borda, donde se formarán monitores deportivos para ampliar las oportunidades de desarrollo en la Costa Abajo colonense.

Pero esta iniciativa no busca únicamente formar futbolistas. Su propósito es ayudar a formar personas seguras de sí mismas, comprometidas con su comunidad y capaces de enfrentar los desafíos de la vida con disciplina, respeto y trabajo en equipo.

Creemos profundamente en el poder que tiene el deporte como una poderosa herramienta de transformación social. Cuando un niño encuentra un espacio seguro donde aprender, compartir y crecer, también se fortalece su familia y su comunidad. Para Cobre Panamá es un orgullo sumarnos a esta iniciativa que abre nuevas oportunidades para cientos de niños colonenses y apuesta por su futuro desde hoy", expresó Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Uno de los aspectos que hace diferente a la Academia DAU – Cobre Panamá es que el aprendizaje no termina cuando finaliza el entrenamiento.

El programa incorpora charlas para padres, talleres sobre crianza positiva y actividades familiares que fortalecen el vínculo entre padres e hijos, convencidos de que el desarrollo de un niño comienza en casa.

Cada entrenamiento será también una lección de liderazgo, respeto, perseverancia y solidaridad.

Porque detrás de cada gol habrá un niño descubriendo su potencial, una familia acompañando ese crecimiento y una comunidad que apuesta por construir un mejor futuro desde la niñez.

Con esta iniciativa, la Fundación Árabe Unido de Colón y Cobre Panamá unen esfuerzos para demostrar que el deporte puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación social, llevando oportunidades donde más se necesitan y sembrando esperanza en las nuevas generaciones.