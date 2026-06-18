Panamá
Gobierno descarta destituciones 'forzadas' de ministros señalados por posibles conflictos de intereses
- Vivian Jiménez
- /
- vjimenez@epasa.com
- /
- @PanamaAmerica
El presidente dejó claro que no hará cambios en su equipo por conflictos de intereses inventados ni mandato de terceros.
Noticias Relacionadas
-
IFX implementa infraestructura de inteligencia artificial privada en sus Data Centers de América Latina
Ante las denuncias públicas por dos casos de supuesto conflicto de intereses que involucran a los ministros Fernando Boyd Galindo (Salud) y José Luis Andrade (Obras Públicas), el Ejecutivo salió al paso de los cuestionamientos y respaldó las declaraciones dadas por ambos funcionarios, asegurando que no hará cambios por presiones externas en su gabinete.
"No voy a entregar la cabeza de nadie porque los editoriales así lo piden; quítense esa idea de la cabeza", advirtió el presidente José Raúl Mulino.
El mandatario se negó a emitir juicios de valor sobre el comportamiento de quienes ocupan dichas carteras, pues todos, incluyéndolo, antes de estar en el sector político, desempeñaron otros cargos; por tanto, confiará en las aclaraciones hechas por ambos.
"Ellos han hecho la explicación y yo me someto a ella", dijo.
Mulino dejó claro que no hará cambios en su equipo por conflictos de intereses inventados ni mandato de terceros porque eso no resuelve los problemas a futuro; las modificaciones las realizará cuando crea conveniente.
Tanto Boyd Galindo como Andrade han sido señalados, en las últimas semanas, por supuestamente favorecer, mediante contratos estatales, a empresas con las que mantuvieron vínculos laborales antes de ingresar al sector público.
El titular del Ministerio de Salud (Minsa), recientemente, rechazó mantener cualquier tipo de relación comercial o vínculo actual con la empresa de la cual fue socio fundador (Bio Materiales, S.A.) y participa activamente en licitaciones millonarias con la institución.
El ministro Andrade, por su parte, dijo que no declaró un posible conflicto de interés por desconocimiento de la norma.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.