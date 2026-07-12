La Asamblea reanuda debate sobre reformas al reglamento

El pleno de la Asamblea Nacional continuará hoy la discusión en segundo debate de las modificaciones al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), priorizando la eliminación de privilegios a los que tienen derecho los diputados, un tema que ha generado opiniones divididas entre las bancadas.

Los independientes sostienen que, para fortalecer la transparencia y recuperar la confianza de la ciudadanía, es necesario que se deroguen beneficios como la exoneración vehicular, franquicia postal y teléfono.

Además, proponen que se le aplique el descuento salarial correspondiente a quienes incumplan con el horario laboral, incluso cuando habiliten a su suplente.

Modificaciones que han sido rechazadas por el diputado del Partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, pues sus funciones no se limitan únicamente al palacio legislativo; también desempeñan tareas fuera de la institución; por tanto, calificó el planteamiento de sus colegas como "demagógico".

Adelantó que votará en contra de esta sugerencia y cualquier otra que, en lugar de instaurar cambios consecuentes, busque "aplausos", ya que han sugerido que los diputados no puedan nombrar a sus allegados hasta el cuarto grado de consanguinidad, cuando quien tiene la facultad para ello es el presidente.

Las conversaciones entre bancadas para conformar las comisiones permanentes se reanudarán esta semana y se espera que se llegue a un consenso; de lo contrario, se analizaría la posibilidad de elevar la votación al pleno.

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