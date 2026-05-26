Lombana no le negaría la mano a RM

El excandidato presidencial Ricardo Lombana aseguró estar dispuesto a conversar y aliarse con otros líderes y corrientes políticas de cara a las elecciones de 2029, pues su objetivo es convertirse en mandatario de Panamá.

Indicó que el Movimiento Otro Camino (MOCA) está "mucho más abierto" a dialogar, reconociendo que su discurso en la pasada contienda electoral fue un obstáculo para que más personas se unieran al colectivo.

Tras ser consultado sobre una posible alianza con el expresidente Ricardo Martinelli, sorprendentemente contestó que no le negaría la mano a nadie.

"Yo no voy a negar a conversar con nadie, no voy a negar a darle la mano a nadie", puntualizó en Radio Panamá.

Lombana admitió que tanto en el Partido Realizando Metas (RM) como en el resto de colectivos que existen en el país hay personas valiosas que se alejaron de su propuesta porque se sintieron juzgadas por su discurso "fuerte y radical"; por ello, hará un cambio, no de principios, sino de estrategia.

"Yo he querido y he hecho un cambio, no un cambio de principios; yo no quiero sinvergüenzas cerca de mí, yo quiero dejar claro que hay mucha gente valiosa en el partido RM, entonces no por haber estado inscrito en un partido, tú tienes una etiqueta en la frente", agregó.

Mencionó que, a diferencia de años anteriores, ahora está más que dispuesto a concretar una alianza política, pero seguirá siendo intransigente con su postura en torno a la corrupción y malversación de fondos públicos.'



Tras ser consultado sobre una posible alianza con el expresidente Ricardo Martinelli, sorprendentemente contestó que no le negaría la mano a nadie.



En las últimas semanas, diversos líderes políticos han manifestado sus intenciones de correr por la presidencia de la República en el 2029.

"Voy a seguir siendo intransitable cuando se trate de negociar dinero o robar dinero del pueblo para seguir en los mismos negocios, eso no va a cambiar", reiteró.

En las últimas semanas, diversos líderes políticos han manifestado sus intenciones de correr por la presidencia de la República; entre ellos, el exmandatario Martín Torrijos (2004-2009), quien encabezará su propio partido denominado "Unidos para la Nueva Era".