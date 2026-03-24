Martinelli amenaza con demandar a ‘manzanillos’ que usan su nombre
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
El expresidente Ricardo Martinelli advirtió que hay personas a las que calificó de “manzanillos” que están utilizando su nombre para beneficiarse personalmente.
Según el exmandatario, estas personas están utilizando su nombre para conseguir puestos de trabajo, licitaciones e incluso para asuntos judiciales.
“Yo no he autorizado a nadie; cuando yo quiera hacer o decir algo, lo hago yo por medio de mi persona”, enfatizó Martinelli a través de sus redes sociales.
El exgobernante también señaló que el hecho de encontrarse asilado o desterrado no significa que no pueda dar su punto de vista.
Además, advirtió que demandará a cualquier persona que utilice su nombre sin autorización.
