Panamá

Martinelli amenaza con demandar a ‘manzanillos’ que usan su nombre

Actualizado 2026/03/24 14:15:21
  • Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica

El expresidente Ricardo Martinelli advirtió que hay personas a las que calificó de “manzanillos” que están utilizando su nombre para beneficiarse personalmente. 

Según el exmandatario, estas personas están utilizando su nombre para conseguir puestos de trabajo, licitaciones e incluso para asuntos judiciales.

“Yo no he autorizado a nadie; cuando yo quiera hacer o decir algo, lo hago yo por medio de mi persona”, enfatizó Martinelli a través de sus redes sociales.

El exgobernante también señaló que el hecho de encontrarse asilado o desterrado no significa que no pueda dar su punto de vista. 

Además, advirtió que demandará a cualquier persona que utilice su nombre sin autorización.

 

