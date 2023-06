Martinelli cuestiona 'visión cortoplacista' del Gobierno

El candidato presidencial por el partido Realizando Metas (RM) y expresidente de la República, Ricardo Martinelli cuestionó la 'visión cortoplacista' del gobierno que ha generado desaliento en la economía y la inversión extranjera.

Durante el lanzamiento de la iniciativa Agenda País 2024 -2029 de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Martinelli advirtió el marcado deterioro en la inversión extranjera y local impulsado por el exceso de burocracia y el irrespeto al cumplimiento de las leyes

Para el candidato presidencial lo importante en medio de esta situación es devolverle el 'chen chen al bolsillo' de los panameños.

Martinelli también urgió la necesidad de tomar decisiones en el tema de la Caja de Seguro Social (CSS). "Es momento de agarrar el toro por los cachos y pensar a largo plazo", indicó. "El Seguro Social tiene una enorme cantidad de instalaciones que no han sido abiertas, no se han resuelto los problemas de medicamentos, el problema de compra y las citas médicas", indicó.

"A la Caja de Seguro Social hay que hacerle una verdadera reingeniería, no lo que hay actualmente", dijo el también exdirector de la entidad.

En cuanto a la generación de empleo, Martinelli repasó la cifra de crecimiento económico ponderado que alcanzó durante su administración de hasta un 8.9 % que representó mayor plazas de empleos.

"Hay que enfocarse en la generación de plazas de trabajo y el crecimiento económico. Sin crecimiento económico no hay impuesto, sin impuesto no hay obras de infraestructuras, sin impuestos y obras de infraestructuras no hay empleados públicos, carreteras, hospitales, no hay nada", concluyó el exmandatario.

Martinelli también se refirió al contrato del Estado con Minera Panamá. "No se puede tener una empresa tan importante como Minera Panamá sin contrato", dijo.

Durante el lanzamiento de la iniciativa Agenda País 2024 -2029 de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Martinelli reiteró su compromiso con las buenas ideas y aportes que permitan impulsar un mejor y verdadero país a partir del 2024.

"Mi sangre es empresarial y lógicamente vamos a trabajar de la mano con la Cámara de Comercio, el Sindicato de Industriales, el Conep y con todas la entidades tanto gremiales como sindicales y las fuerzas vivas de Panamá", indicó el candidato presidencial de Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli.

