Martinelli presenta denuncia contra Cortizo y Carrizo

El candidato presidencial Ricardo Martinelli recalcó este martes que existen testigos dispuestos a confirmar sobre los planes trazados para acabar con su vida.

Martinelli y su abogada Shirley Castañedas acudieron hoy a la Asamblea Nacional de Diputados para presentar una denuncia criminal contra Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo, quienes según Martinelli quieren matarlo.

"Tengo conocimiento que hay personas que quieren ser testigos protegidos y trabajan en la presidencia. En estos momentos tienen miedo por su vida porque me quieren matar", comentó.

Recordó que años atrás, cuando estuvo detenido, también trataron de matarlo en tres ocasiones.

El equipo legal de Martinelli, de igual, forma denunciará ante el Ministerio Público a Roy Cortizo, hermano del presidente.

El exmandatario agregó que Carrizo y Cortizo desean sacarlo del engranaje político porque le tienen miedo y no quieren que el país cambie.

También dijo que seguirá peleando por su inocencia y manteniendo su candidatura presidencial.

"Mi candidatura sigue firme. Cuando el Tribunal Electoral me agarre y me diga que no puedo correr, mi candidato será José Raúl Mulino", expuso.

Martinelli, por otra parte, precisó que su candidato es Mulino, aunque tanto él como la diputada Zulay Rodríguez cuentan con su aprecio.

Además descartó que el equipo de campaña de Bukele haya llegado al país para trabajar con él.

