El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, afirmó que todavía no ha visto un proyecto que pueda acercarse al que presentó el Gobierno para darle sostenibilidad al programa de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).

Agregó que ha observado propuestas cuyos autores aceptan que sus corridas vencen en un periodo de tiempo y no son sostenibles a largo plazo.

El titular espera que este tema se pueda definir rápido en la Asamblea y que se saquen los puntos en que no hay coincidencias y se le pueda dar primer debate al proyecto.

Su visión no es la de presionar a los diputados, sino de que el tiempo apremia y si la discusión se extiende ya no solo se hablaría de que las jubilaciones correrían peligro, sino de hacer una ley de subsidio para compensar el diferencial que no existe.

La Comisión de Salud de la Asamblea iniciará el próximo 11 de diciembre las consultas en el interior del país, las cuales deben culminar el lunes, 16 de diciembre. Esto indica que, en esa semana, el proyecto sería abordado en primer debate.

Esta será una discusión muy acalorada, con una Asamblea en la que la propuesta del Gobierno no ha logrado encajar ni en los mismos diputados de la bancada oficialista.

Al respecto, Boyd fue claro en decir que el Órgano Ejecutivo cumplió y entregó su proyecto.

“Hay un solo saco donde está metida toda la plata del Estado. Es una sola estructura que recibe impuestos, del Canal, etc. De ahí vamos a sacar el dinero y no vamos a hacer carreteras, escuelas, comprar medicamentos, porque lo vamos a reducir del presupuesto que yo tengo”, dijo el ministro de Salud.

Boyd reiteró que la única propuesta que tiene el Gobierno ya fue entregada, fue estudiada varios meses y a su concepto es la mejor que se le puede dar al país, defendiendo la iniciativa de las críticas que ha recibido de diversos sectores.

“El que tiene un proyecto mejor que lo traiga. Eso sí, que lo sustente económicamente”, advirtió el titular.

Si al final, los diputados deciden modificar a profundidad el proyecto, el ministro afirma que tendrán que sacar la plata de algún lado y justificar que se rebaje o se elimine el aumento a las edades de jubilación.

Por el lado del Estado, este tiene un presupuesto y lo tomará de otras entidades como el Ministerio de Educación y el de Salud, lo que afectará las inversiones físicas y sociales de esas carteras.

Reuniones

Mientras el Gobierno defiende a capa y espada su proyecto, este medio conoció que sectores sindicales han sostenido reuniones con la bancada Vamos y otras, así como otras bancadas se han reunido para definir su posición.

