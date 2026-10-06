Mulino firma acuerdos con Vietnam para sector agropecuario, marítimo y turístico

El presidente José Raúl Mulino, realizó una visita oficial a Vietnam —la primera de un jefe de Estado panameño en 14 años— donde fue recibido por su homólogo vietnamita, To Lam.

El encuentro marcó el inicio de una nueva etapa de cooperación estratégica entre ambas naciones.

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Durante la visita, los cancilleres de ambos países firmaron nueve acuerdos y memorandos en áreas clave.

En el sector agropecuario se acordaron dos instrumentos enfocados en el intercambio de experiencias, asistencia técnica y fortalecimiento agrícola, aprovechando el liderazgo mundial de Vietnam en la producción de arroz y café.

También, se firmó un memorando entre universidades marítimas para impulsar la formación especializada y la cooperación académica.

Otro acuerdo se estableció para facilitar la cooperación aduanera y fomentar el desarrollo turístico conjunto y se pactó una alianza estratégica para prevenir y combatir de forma conjunta distintas modalidades de delincuencia.

El presidente vietnamita, To Lam, destacó que la visita de Mulino dinamiza los contactos de alto nivel y proyecta las relaciones hacia un futuro más profundo y eficaz.

Además, resaltó el patrimonio histórico y natural de Panamá y elogió el reconocimiento internacional del café panameño.