Respaldo internacional a supuesta retención de buques es "positivo"

El respaldo internacional que ha recibido Panamá tras la supuesta retención de más de 100 buques en puertos chinos, a juicio del presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Arias Strunz, es una señal de que el país no está solo, tiene amigos en el extranjero que apoyan lo que está haciendo y consideran que es lo correcto.

Recordó que la decisión del Gobierno de asumir la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal surgió a partir de un dictamen judicial, lo que demuestra no solo que el país es un Estado de derecho, sino también que cumple con lo que dictamina el Tribunal Supremo.

Sin embargo, China puede implementar las medidas que estime necesarias para exponer su postura al respecto; por ello, considera que el pronunciamiento de países como Estados Unidos, Chile, Perú, Israel, Honduras y Paraguay en favor de Panamá es "positivo".

Explicó que, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company (PPC), los contenedores industrializados solo se retrasaron tres días; posteriormente, la operación prosiguió con normalidad, evidenciando la capacidad que tiene el país en materia logística, cualidad que ha sido exaltada por las naciones antes mencionadas.

Desde la salida de PPC, las embarcaciones de bandera panameña están siendo retenidas en puertos chinos por presuntos incumplimientos a las normas.

Esta semana el Tokio MOU, portal que lleva el control de buques en el Pacífico, reportó un aumento de 330% en estas detenciones con respecto al mes de febrero.

Según el sitio web, en enero se retuvieron 23 buques, 20 en febrero y 93 en marzo, un total de 136 naves en los primeros meses del año.



Esta semana el Tokio MOU, portal que lleva el control de buques en el Pacífico, reportó un aumento de 330% en las retenciones de naves panameñas en puertos chinos con respecto al mes de febrero, cuando se detuvieron 20.



Las detenciones, en lo que va del mes de abril, totalizan en 18; es decir, más de 150 embarcaciones de diversos tipos (vehículo portador, portacontenedor, granalero, multipropósito, portador de astilla de madera, entre otros) han sido retenidas hasta la fecha.



La embajada china no solo rechazó categóricamente la supuesta retención de buques con bandera panameña, sino que también acusó a Estados Unidos de querer apropiarse del Canal.

Las detenciones, en lo que va del mes de abril, totalizan en 18, es decir, más de 150 embarcaciones de diversos tipos (vehículo portador, granalero, portacontenedor, multipropósito, portador de astillas de madera, entre otros).

La embajada china, por su parte, no solo rechazó categóricamente la supuesta retención de buques con bandera panameña, sino que también acusó a Estados Unidos (EE.UU.) de querer apropiarse del Canal.

"Los repetidos comentarios malintencionados de la parte estadounidense no hacen otra cosa que revelar su propio plan de apoderarse del Canal", dijo Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Ning calificó de "infundadas" las declaraciones de EE.UU. y aseguró que su país defenderá firmemente sus intereses, esto con relación a la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

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Cabe aclarar que la detención de buques panameños no implica la confiscación de los mismos, sino retrasos en su salida e inspecciones adicionales que, antes del fallo de la Corte, no eran muy comunes, ni se realizan al resto de naves procedentes de otras partes del mundo.