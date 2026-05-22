Cámara de Comercio respalda posición del Gobierno ante Costa Rica

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) expresó su respaldo al Gobierno Nacional en la posición asumida frente al diferendo comercial con Costa Rica.

Adicionalmente, reiteró que Panamá tiene el derecho de defender sus intereses nacionales, respaldar a sus sectores productivos y exigir que toda relación comercial se desarrolle bajo principios de respeto, reciprocidad, equilibrio y reglas claras.

La Cciap considera que, ante el incremento del tono en la discusión pública, las recientes medidas y pronunciamientos adoptados desde Costa Rica, resulta indispensable mantener la serenidad institucional, sin renunciar a la firmeza que exige la defensa de una posición legítima de país.

"Las diferencias comerciales entre naciones vecinas deben resolverse mediante el diálogo y los mecanismos establecidos, no a través de discursos altisonantes, presiones públicas o acciones que dificulten la construcción de soluciones sostenibles", sostuvo el gremio empresarial.

La Cámara de Comercio ha sostenido históricamente que el intercambio comercial entre Panamá y Costa Rica debe ser balanceado, recíproco y beneficioso para ambas partes.

Esta ha sido una postura constante desde el inicio de este diferendo, al insistir en la necesidad de procurar un comercio de doble vía, con condiciones equilibradas para los sectores productivos panameños y costarricenses.

En el pasado, sectores empresariales y productivos de ambos países han logrado avanzar en espacios de entendimiento e, incluso, en borradores de convenios orientados a viabilizar soluciones; sin embargo, dichos esfuerzos fueron desestimados, perdiéndose oportunidades valiosas para encauzar el diferendo por una vía constructiva y equilibrada.

En ese sentido, la Cciap favorece que el Gobierno Nacional utilice todos los recursos legales, diplomáticos y comerciales que le asisten para defender los intereses del país.

Panamá, como Estado, tiene pleno derecho a sostener su posición en los foros correspondientes y a ejercer los mecanismos disponibles dentro del sistema multilateral de comercio.

La Cámara de Comercio sostiene que Panamá tiene derecho a exigir reciprocidad, equilibrio y reglas claras en su relación con Costa Rica.

"El diálogo siempre será el camino deseable entre países vecinos; sin embargo, para que produzca resultados concretos debe darse en un marco de respeto mutuo, sin presiones ni discursos que eleven innecesariamente la tensión,” puntualizó Aurelio Barría Pino, presidente del gremio.

