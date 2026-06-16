RM confirma candidatura de Castañedas; oposición pierde respaldo en la AN

El escenario político en la Asamblea Nacional empieza a esclarecerse. El partido Realizando Metas (RM) ya confirmó que su representante a la presidencia será la diputada Shirley Castañedas, quien por segunda ocasión aspira a dicho cargo pues, según el colectivo, cuenta con la preparación, experiencia y votos suficientes para alzarse con la victoria el próximo 1 de julio.

"La bancada de Realizando Metas confía en que Shirley Castañedas va a ganar por una clara mayoría", aseguró el diputado Luis Eduardo Camacho, sin descartar que el número de adversarios sea mayor al de la pasada legislatura debido al distanciamiento de la bancada independiente Vamos con el panameñista Jorge Herrera.

Esta desconexión, a su juicio, ha cambiado la realidad del Legislativo y del grupo que, en su momento, tuvo la mayoría, dejando entrever que las negociaciones serán cruciales para definir el futuro de este órgano del Estado; sin embargo, afirmó que su partido, independientemente de quién gane, seguirá trabajando para darle respuesta a los problemas del país.

Mientras RM se fortalece de cara a la elección de la nueva junta directiva, la fragmentación a lo interno de Vamos parece pasarle factura a las aspiraciones de Herrera, quien, de acuerdo con medios locales, estaría pensando en dar un paso al costado porque no cuenta con los votos necesarios para hacerse con la reelección.

Herrera, a lo largo de su carrera política, se ha desempeñado como representante, alcalde y diputado, por lo que, dependiendo del resultado, podría ser la primera ocasión que no alcance los votos requeridos para ser electo a un cargo democráticamente.

La inestabilidad que rodea la candidatura del panameñista proviene de los cuestionamientos de quienes, en su momento, respaldaban su gestión, pues consideran que faltó a sus promesas de reducir la planilla legislativa, eliminar botellas y transparentar el uso de fondos públicos.

Ante dicho escenario, su excopartidario Willie Bermúdez hizo una reflexión a través de redes sociales, señalando que, en política, los acuerdos no son sugerencias, sino la base de todo.'



Se realizará el próximo 1 de julio.



Aunque el sector empresarial prefiere mantenerse al margen, espera que las comisiones permanentes se conformen lo más rápido posible para dar continuidad a los proyectos pendientes.



El actual presidente de la Asamblea, a lo largo de su carrera política, se ha desempeñado como representante, alcalde y diputado, por lo que, dependiendo del resultado, podría ser la primera ocasión que no alcance los votos requeridos para ser electo a un cargo democráticamente.



Aspira por segunda ocasión al cargo.

"El que cree que el poder que otros construyeron es propio, y además rompe lo pactado, aprende la lección más cara de la política", subrayó.

Agregó que el 1 de julio no es casualidad; es consecuencia, y los que conocen cómo se abre una puerta, también saben cómo se cierra.

El sector empresarial, por su parte, mencionó que la conformación de la junta directiva es un tema meramente político en el que no tienen injerencia. No obstante, esperan que las comisiones permanentes se conformen lo más rápido posible para dar continuidad a los proyectos pendientes.