'Tamaño del Estado es muy grande para la economía panameña'

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Arias, se mostró de acuerdo con la propuesta planteada por el mandatario José Raúl Mulino, la cual busca reducir el tamaño del Estado.

De acuerdo con Arias, el Estado actualmente es demasiado grande para la economía panameña.

"No hace ningún sentido su tamaño y con los indicios que nos ha presentado el presidente estamos de acuerdo", comentó a EcoTv.

La semana pasada, Mulino dijo que ya asignó al profesor Miguel Antonio Bernal este tema, con el objetivo de lograr un mejor funcionamiento.

"El sistema del Estado actual está fallando. No funciona. Hay una burocracia que no camina bien. He nombrado al doctor Miguel Antonio Bernal como el coordinador de una comisión que establecerá el tamaño del gobierno que el Estado necesita", precisó Mulino.

De acuerdo con el mandatario se harán las consultas y no será un proceso que se concrete en una semana dado que es un paso trascendental.

"Quizás me toque limpiar hacia el final, pero el que viene encontrará un gobierno articulado para que funcione mucho mejor que el que heredé", agregó.

Arias destacó que hay una alta aprobación de la gestión del presidente Mulino, tras sus primeras acciones.

Por otro lado ponderó las palabras del Fondo Monetario Internacional (FMI) hacia Panamá, quien resaltó la solidez dels sistema financiero.

"El Fondo Monetario Internacional (FMI) habla muy bien de Panamá y los avances que hemos tenido y esa es la razón por la cual ya hemos salido de una de las listas negras y debemos estar en proceso de salir de las otras", expresó.

