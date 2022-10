Tribunal Electoral explica cómo funciona el cuestionado software de recolección de firmas

Ante las denuncias por supuestas irregularidades en el “APP”, usado para la recolección de firmas por parte de algunos candidatos por libre postulación, el Tribunal Electoral realizó una demostración a los medios de comunicación sobre como funciona el sistema.

Osman Valdés, director de Organización Electoral del Tribunal Electoral, indicó que el vídeo que ha circulado en redes sociales, que deja entrever unas supuestas irregularidades en este sistema, fue manipulado y “no demuestra toda la verdad”.

Valdés señaló que la aplicación que está siendo utilizada para este proceso, fue desarrollada por personal del propio Tribunal Electoral. “Aquí no se contrató a ninguna empresa para hacer este trabajo”. Agregó que esto no tuvo costos para la institución.

Explicó que en conjunto funcionan dos aplicaciones, una que reconoce la imagen, la validación biometría de la persona y hace un reconocimiento del rostro y lo compara con la imagen que está en la base de datos del Tribunal Electoral. Este se conjuga con otro software que es el que válida que la foto sea “en vivo”.

“Es un software que válida que cuando se toma una imagen en papel no hay profundidad, no sea tridimensional, no sea plano. Reconoce si hay profundidad y reconocer que se está utilizando una imagen viva”, dijo.

Sin embargo, Valdés reconoció que en los primeros días del mes de octubre, un grupo de precandidatos se acercaron a la entidad y pidieron una reunión para demostrar una fallas en el sistema.

“Se hizo la prueba y el sistema efectivamente detectó que con la cámara tapada, oscura, validaba el trámite, sin la foto. Inmediatamente se revisó, se corrigió en el sistema, eso fue entre el 9 y 10 de octubre”, aseveró.

Puntualizó que producto de esto se hizo una auditoría y todos los trámites que no tenían la imagen y el video entraban en la categoría de que habían entrado con esa falla. Y en total se detectaron 1,019 casos.

Comentó que esas firmas que habían sido validadas eran de diferentes candidatos y que pronto presentarán una denuncia en la Fiscalía Electoral al respecto.

