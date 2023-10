Un candidato a vicepresidente que no será 'gerente de circo'

El mensaje de José Raúl Mulino como candidato a vicepresidente de la nómina que encabeza Ricardo Martinelli fue alto y claro al decir que no aceptó la postulación para ganar popularidad.

“Entiendo y comprendo que me están nombrando candidato a la vicepresidencia de la República y no gerente general de un circo”, dijo Mulino.

Agregó que no está en esa candidatura para ser una persona mediática, sino “para trabajar duro y darle a este país lo que humildemente pueda contribuir con él y con Ricardo (Martinelli)”.

A pesar de su estilo directo que lo caracteriza, el político está abierto al diálogo con todos los políticos sin mirar banderas, ya que no cree bueno ahondar en más diferencias.

“Lo que yo pueda hacer para ser una persona que catalice ideas, a mí no me da ningún espanto ni miedo ni me escondo a hablar seriamente con ningún político de ningún partido en este país”, expresó.

Al igual que Martinelli, José Raúl Mulino cree fundamental que todos los sectores conversen, “porque lo hacemos entre todos o se nos va este país sepa Dios para donde”.

Agrega que es fundamental que la solución de los problemas se llegue a través de diálogos y consensos políticos y no de componendas que es lo que tiene al país harto y acabado como está.

“Los líos que vamos a heredar son grandes, complicados, complejos, con un pueblo con poquita dosis de paciencia”, advirtió Mulino, quien dijo que “no tengo ningún reparo en conversar con todos los políticos de este país”.

Y sobre estos problemas sociales, el exministro enumeró varios como la falta de luz eléctrica en el interior, que amerita una revisión de la ley de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), así como la falta de agua potable, la seguridad y la reforma del Estado, que incluye una transformación profunda de la administración de justicia.

“Hay que transformar la justicia para que sea igual para todos no distintas, porque tengo poder o plata. Todos los jueces, magistrados, fiscales, procuradores, tienen que entender que se deben a un país que exige justicia real y transparente, no la caricatura que tenemos hoy, que ya podemos anticipar los resultados”, reflexionó.

Con un coloquial mensaje de Winston Churchill, el candidato a vicepresidente instó a Ricardo Martinelli a perseguir esos objetivos sin que nadie lo distraiga en esa misión.

“Ricardo, nunca llegarás al final de tu viaje si te paras a tirar piedra a cada perro que te ladre en el camino”, expresó.

