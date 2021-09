Vicepresidente José Gabriel Carrizo justifica restricción de información del Consejo de Gabinete

Un mes después de que el Gobierno decidiera restringir la información de las actas y demás documentos del presidente y vicepresidente de la República, y del Consejo de Gabinete, el vicepresidente José Gabriel Carrizo trató de justificarla afirmando que ellos cumplieron con la reglamentación existente de una ley de 'vieja data'.

Y a pesar de que la disposición va dirigida a restringir informaciones, Carrizo aseguró que lo que hicieron fue "transparentar lo que existía".

Las aseveraciones de Carrizo en la Asamblea Nacional generaron una lluvia de críticas en las redes sociales, en el sentido de que el Gobierno intenta restringir el acceso del pueblo a la información pública.

También sostienen que el Gobierno se aprovecha de esta restricción para ocultar información que no está incluida en la norma original.

"Son condiciones de confidencialidad muy específicas las que establece la ley, por ejemplo, la emisión de bonos y valores", dijo el vicepresidente y ministro de la Presidencia.

Carrizo se preguntó cómo se va a publicar un acta del Consejo de Gabinete en el que se autorice al Ministerio de Economía y Finanzas a salir al mercado.

"Si las publicamos, los mercados internacionales van a estar a sabiendas del movimiento y nunca vamos a obtener los resultados que esperamos", justificó el vicepresidente.'

La Ley 6 de 2002 permite la restricción de información por parte del Gobierno.



Varias entidades han emitido resoluciones, al respecto, pero el Consejo de Gabinete no había actuado en este sentido hasta el pasado mes de agosto.



A pesar de ser una promesa de parte de esta administración, aún no son presentadas las reformas a la Ley de Transparencia.



La información que sale del Consejo de Gabinete es bastante general y no especifica sobre las resoluciones y decretos que se aprueban y los motivos de estos.