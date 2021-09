[VIDEO] 'No me van a callar', el título revelador de Zulay Rodríguez y la política panameña

Versión impresa

El repaso por una carrera política que suma más de 29 denuncias y demandas, calumnia e injuria, fake news e intimidaciones, es lo que ofrece la diputada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez, en su octavo libro titulado 'No me van a callar'.

Más que una autobiografía, 'No me van a Callar' busca evidenciar casos de supuesta corrupción y la lucha de poderes económicos que se infiltra en la política y en los Órganos del Estado en Panamá, expresa su autora.

La diputada oficialista reconoce que la credibilidad de la Asamblea Nacional y de los diputados es mala, no obstante, asegura que lo que está pasando dentro del Órgano Legislativo no la afecta políticamente.

Indica que durante sus dos periodos legislativos ha presentado cerca de 200 proyectos de leyes, impulsa programas de capacitación de mujeres y jóvenes en la política, además de impulsar una fundación para el rescate de más de 300 perros en abandono.

En su libro promete nombres y fotos de las figuras políticas a las cuales califica como 'vendidos y traidores', también acoge información sobre el polémico caso Héctor Alfonso Rojas, pinchazos telefónicos, Ismael Pittí, situaciones dentro y fuera del Gobierno de Laurentino Cortizo y el caso José Abel Almengor, entre otros.

"La gente que no me quiere es la que está en la cúpula y a la que no le gusta que lo apunten con el dedo", afirmó la diputada, quien promete más revelaciones en su libro. "A Zulay Rodríguez le han puesto amantes, y ha sido demanda ante los Tribunales de Justicia por emitir opiniones desde su curul como diputada", sostuvo.

Rodríguez asegura que no se considera, 'ni santa ni diabla en la política', más bien es una persona que dice la verdad en un tono elevado, fuerte y con pruebas, por lo cual tampoco considera disculparse.

'No me van a Callar' también tiene un propósito social, considerando que los fondos recaudados por su venta, a un costo de 20 dólares, será destinado a la fundación de animales abandonados.

"Yo quisiera resolver muchas cosas en Panamá, pero desde el poquito poder que tengo, porque soy una entre 75, creo que he revolucionado la forma de hacer política", concluyó Rodríguez.

¿Tiene Zulay Rodríguez la mirada puesta sobre las elecciones presidenciales de 2024?

Ante esta pregunta, Rodríguez sostiene que, aunque no ha manifestado el interés por la presidencia de la República, marca en las encuestas, y adelantó que ya tienen algunas propuestas.

