Zulay Rodríguez: 'El decreto 249, si no se elimina, les quita 100 mil trabajos a los panameños'

La diputada Zulay Rodríguez reiteró este martes que es necesario eliminar el decreto 249 (de 2019), el cual establece el procedimiento y requisitos para optar por la permanencia definitiva aplicable a extranjeros, porque les quita miles de plazas de empleo a los panameños.

Este martes, la Subcomisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional continuó con el período de consultas y escuchó el sentir de algunos sectores de la población local con respecto al proyecto de las reformas migratorias.

"Terminamos la consulta. Escuchamos al pueblo panameño, que está señalando la competencia desleal, a las personas que no pagan impuestos y a los que no pagan a la Caja de Seguro Social. El 249, si no se elimina, les quita 100 mil trabajos a los panameños", dijo la diputada.

Durante la reunión de análisis, Rodríguez cuestionó a representantes del Ministerio de Trabajo (Mitradel) sobre la fiscalización en la contratación de personal extranjero y recordó los más de $600 millones que salen del país en remesas.

Rodríguez adelantó que la próxima semana presentarán el informe, que discutirá la comisión para su posterior avance a primer debate.

El proyecto de ley N° 578, que modifica y adiciona artículos al decreto ley N° 3 del 22 de febrero de 2008, tiene como finalidad dar seguimiento al proceso de regularización migratoria extraordinaria realizada por el Servicio Nacional de Migración.

Además plantea que los extranjeros deportados no podrán ingresar a Panamá dentro de 10 a 15 años, los que insulten nacionales serán expulsados y para entrar al país deberán tener $1,500.

Por otro lado Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados en Panamá, expresó que está de acuerdo con que se haga una reforma migratoria, pero denunció que hay un sentimiento xenofóbico en el proyecto de ley, que puede traer enfrentamientos.

Sobre los $1,500 de requisito, Rodríguez manifestó que no le ve mayor problema al asunto.

"Eso no es gran cosa para esos extranjeros porque aquí los que se van a activar son los prestamistas, a cederle esa cantidad ($1,500) a cambio de algún interés y luego ellos se lo mandan a su país de origen. Ellos seguirán entrando a este país, porque es un país afortunado que mantiene una economía estable y los extranjeros siempre buscan esta situación, donde se mejore su economía", puntualizó el dirigente.

que crea el Servicio Nacional de Migración, la Carrera Migratoria y dicta otras disposiciones, señaló que seguirán las consultas para nutrir el "Proyecto" y sea cónsono a la realidad nacional. pic.twitter.com/rdhoWVgS7z— Asamblea Nacional (@asambleapa) April 20, 2021

