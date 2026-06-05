Comunidades campesinas afectadas por el proyecto del embalse de Río Indio, realizarán este sábado 6 de junio, una caminata en la provincia de Colón, en su lucha social en contra de este megaproyecto que impulsa la administración del Canal de Panamá.

La movilización se tiene prevista a las 10:00 a.m., partiendo del corregimiento de Sabanitas, recorriendo toda la carretera transístmica, hasta culminar en la calle primera en la ciudad de Colón.

Esto se hace como una forma de seguir demostrando su inconformidad por este proyecto que impulsa la entidad canalera.

El Río Indio que nace en la provincia de Coclé desemboca en la provincia de Colón, en la Costa Abajo y es el medio de comunicación de los campesinos que tienen sus poblaciones en estas zonas.

Las comunidades campesinas han logrado el apoyo de la Iglesia Católica, a través de Monseñor Manuel Ochogavía, Obispo de Colón y Guna Yala.