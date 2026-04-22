Chiriquí: Forcejeo en estacionamiento de un banco desata persecución, tiros y pánico cerca de una escuela

Un confuso incidente se reportó este miércoles en los estacionamientos del Banco Nacional de Doleguita, en Chiriquí, lo que originó una persecución de uno de los involucrados, disparos, la aprehensión de dos hombres y momentos de pánico entre los estudiantes de un plantel educativo del sector.

Según confirmó Roberto Monterrey, jefe de la Zona Policial de Chiriquí, un testigo narró que todo inició con un forcejeo entre tres hombres en los estacionamientos de la entidad bancaria.

Un hombre que estaba en su vehículo, al visualizar el suceso, supuso que se trataba de un robo en proceso, por lo cual empezó a perseguir a uno de los involucrados que escapó de la escena.

El ciudadano, haciendo uso de un arma que portaba, para la cual mantiene permiso legal, efectuó dos detonaciones.

La situación ya había sido notificada a la Policía Nacional, y varias unidades llegaron a las inmediaciones del banco, logrando retener tanto al sujeto que escapaba como al ciudadano que le dio captura.

Mientras todo eso ocurría, el pánico se apoderó de los estudiantes de la escuela de Doleguita, por lo que poco a poco empezaron a llegar al plantel educativo, los padres de familia a retirar a sus hijos.

Por el momento, no está claro si en realidad se trataba de un caso de seguimiento a una víctima y posterior robo, por lo que las autoridades han iniciado las investigaciones del caso para deslindar responsabilidades.