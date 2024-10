Comerciante es imputado por violencia de género, pero sin medida cautelar

Un conocido comerciante de la ciudad de Santiago fue llevado el miércoles al Sistema Penal Acusatorio ante un Juez de Garantías, luego de que una mujer lo acusara de presunto delito de “violencia de género”.

El hombre fue imputado por dicho delito, sin embargo, el Juez de Garantías, durante la audiencia de imputación, no le decretó detención provisional ni medidas cautelares, ya que no encontró elementos de convicción suficientes para mantenerlo detenido en la cárcel de Santiago, dado que el imputado no tenía antecedentes penales.

Además, se informó que el indiciado cuenta con arraigo en Santiago, debido al tipo de negocios que maneja en esta ciudad.

También se conoció que el comerciante había sido acusado anteriormente de violencia doméstica, aunque las víctimas desistieron de las denuncias tras llegar a acuerdos entre las partes, por lo que no existen antecedentes de estos delitos.

El caso ha generado expectativas en la población santiagueña, ya que se desconoce la identidad del imputado.

Solo se menciona que su apellido es Quintero y que posee negocios de renombre en la ciudad de Santiago.

Por otra parte,hasta el mes de agosto de este año, se reportaron 14 casos de femicidios, según el centro de estadísticas del Ministerio Público.

Estos casos ocurrieron en varias localidades del país: tres en Panamá; tres en Veraguas; dos, en Coclé; dos, en Colón; uno, en Chiriquí; uno, en San Miguelito; uno, en Darién; y uno, en Panamá Oeste.

De acuerdo con Uris Vargas, fiscal superior de homicidio y femicidio del Ministerio Público, en los últimos cinco años se han intensificado las campañas contra la violencia de género, y los datos estadísticos demuestran una tendencia a la baja.

"Hay compromiso de Estado de actuar con debida diligencia e impactar con la certeza del castigo a los agresores", señaló.

