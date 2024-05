Conducen al alcalde Alex Lee de Colón, al SPA

Bajo fuertes medidas de seguridad policial llegó esta tarde a las oficinas del Sistema Penal Acusatorio (SPA), el alcalde del distrito de Colón, Alex Lee, donde fue conducido a una audiencia por un caso de peculado en la junta comunal del Barrio Sur.

A su llegada el alcalde Lee solo pidió libertad, luego que se bajara de un pick up, color blanco que lo llevó hasta las escalinatas para subir al primer piso donde se desarrollará la audiencia del caso.

El mismo iba esposado y fuertemente es coltado cuando subía las escaleras.

A todo esto la Policía Nacional con cascos y escudos antidisturbios se ubicaron en toda la planta baja de este edificio, a fin de mantener a los curiosos alejados de la escena.

El alcalde del distrito de Colón, Alex Lee, fue detenido la tarde del jueves en el aeropuerto internacional de Tocumen, cuando se dirigía hacia el exterior.

La detención fue hecha por la Fiscalía de Descarga Anticorrupción quien giró una orden de conducción contra el alcalde Lee, por peculado de uso.

En una investigación relacionada a la posible malversación de fondos bajo su custodia en la Junta comunal del Barrio Sur en el periodo 2009-2014, cuando era representante de corregimiento,informó en horas de la noche del jueves.

La aprehensión fue hecha por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en este recinto aéreo en Tocumen.

A todo esto mediante comunicado el equipo legal del alcalde Lee señaló que la medida adoptada por la fiscalía anticorrupción, a todas luces arbitraria e ilegal.

No tiene sentido que, si al funcionario alcalde no se le ha notificado personalmente de alto alguno, se opte por aplicar la excepcionalidad del artículo 235 del Código Procesal Penal, cuando a un ciudadano, de la calidad que sea, no se localiza, indica el comunicado.

Añade que es absurdo pensar o insinuar, que al alcalde de Colon Lee, no se le localizó o es difícil de localizar.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!