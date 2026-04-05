La alcaldía de La Chorrera dio inicio al proceso de convocatoria para seleccionar empresas interesadas en la concesión del servicio de aseo, que incluye los componentes de recolección, barrido y disposición final, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.

Para ello, el concejo municipal autorizó al alcalde del distrito, Eloy Chong, a realizar la convocatoria para que, mediante los procedimientos legales correspondientes, se lleve a cabo la selección de un nuevo contratista.

La administración municipal ha acelerado el paso en este proceso, toda vez que el 17 de mayo de 2027 llega a su término la concesión que, por 20 años, ha mantenido la empresa Veolia Panamá (anteriormente Emas Panamá).

El acuerdo municipal número 06, publicado en la Gaceta Oficial No. 30495 A, indica que "es una prioridad para el Municipio de La Chorrera celebrar un nuevo contrato de concesión administrativa".

El texto del acuerdo municipal revela además que el municipio ha realizado los estudios previos y análisis de mercado necesarios para determinar un precio de referencia para el proceso de selección de contratista.

Una comisión integrada por el alcalde, presidente del concejo municipal y otros funcionarios será la responsable de que se logren los máximos beneficios dentro del proceso de negociación.

Por otro lado, Veolia Panamá estaría llegando al fin de su contrato de concesión con una morosidad por parte de clientes residenciales y comerciales que supera los 38 millones de dólares.

La empresa también ha experimentado, entre 2025 y 2026, constantes cambios en la gerencia administrativa.