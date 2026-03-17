Detención provisional contra un sahila de 64 años de edad de la Comarca Guna Yala fue la medida cautelar impuesta por un juez del Sistema Penal Acusatorio de Colón (SPA), en un caso relacionada a una violación de una niña de solo 10 años de edad.

El caso se dio en la comunidad de Ustupu donde el líder es tío político de la menor.

En la audiencia se dio a conocer que el hecho se dio la mañana del 7 de febrero de este año, cuando el líder indígena abusó sexualmente de la infante.

Esto llevó a que el sahila mediante su defensa legal, presentará un recurso de apelación para el cambio de medida cautelar.

Sin embargo, en decisión unánime se confirmó la detención provisional para este sujeto, luego que la Personería municipal de Guna Yala logró demostrar ante el Tribunal de apelación que este adulto mayor, fue el autor del delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación agravada contra la menor de 10 años, por lo cual fue imputado.

En la audiencia de apelación, la Personería de Guna Yala expuso ante los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, las razones por las cuales debiera permanecer detenido.

Por lo que se decidió mantener la medida cautelar aplicada en primera instancia por el juzgado de garantías.