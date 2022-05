Docentes declaran paro indefinido en la escuela de La Arena en Chitré

Docentes del nivel de pre media de la escuela John F. Kennedy del corregimiento de La Arena, en Chitré en la provincia de Herrera, se cansaron de solicitar mejoras a la estructura del plantel y decretaron un paro indefinido de labores.

Este paro, según manifestaron los docentes, es apoyado por el 87 por ciento de los docentes del nivel pre media, ya que aseguran que tanto ellos como sus alumnos no tienen acceso a los derechos que por ley les corresponden.

Según manifestaron, además de los problemas en la infraestructura, les hacen falta docentes por nombrar y ni siquiera cuentan con abanicos o fuentes de agua para los estudiantes.

Ana Díaz, educadora del plantel, indicó que llevan una lucha de muchos años de mandar notas y no ser escuchados, por lo que tomaron la decisión de la medida de lucha, con el fin de encontrar respuestas.

“Sentimos pre media que no tenemos los mismos derechos en comparación con los de la primaria, es como si fuesen dos escuelas separadas”, indicó la docente.

Días sostuvo que entre las principales preocupaciones está el estado de la escuela.

Aseguró que en la escuela, una losa se está cayendo, lo que representa un peligro para docentes y estudiantes desde pre escolar hasta noveno grado, sin embargo solamente le colocaron cinta amarilla, sin que esto sea una solución.

“Hay peligro por esta losa, los estudiantes no tienen fuentes de agua, los salones no tienen abanicos, hay una parte en el edificio nuevo que las ventanas son altas y como los aires no funcionan, trabajan con mucha calor”, indicó la docente.

Pero además, los profesores del colegio indicaron que hace falta un aula de orientación, y aseguraron que cuando llueve, los pasillos se inundan y al salir o trasladarse tienen que mojarse ya que el techo no les cubre.

Ante la situación que enfrentan, señalaron que se mantendrán en paro hasta que les den respuestas efectivas y no descartan otras medidas.

