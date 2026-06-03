EE. UU. dona motores de agua y libros en Veraguas para fortalecer lazos con Panamá

En el marco de la iniciativa Embassy on the Road, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cable, visitó Santiago de Veraguas con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países bajo las administraciones de los presidentes Donald Trump y José Raúl Mulino.

La jornada incluyó encuentros con líderes locales, educadores, estudiantes y empresarios, en los que se abordaron temas de seguridad hídrica, educación, comercio y lazos culturales.

Como parte de la agenda, se realizó la entrega de equipos para mejorar el suministro de agua potable, una acción que refleja el apoyo a las necesidades básicas de las poblaciones que no cuentan con este servicio vital.

El embajador Cable se trasladó a la oficina regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), acompañado por la gobernadora Hildemarta Riera Díaz, el alcalde Eric Jaén y el director nacional Antonio Tercero González.

Allí entregó motores sumergibles para bombas de agua donados por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM). Con esta contribución de $15,000, se restablecerá un servicio confiable de agua para más de 7,200 panameños en cuatro municipios.

Asimismo, la gira incluyó visitas a la empresa familiar CENUTRE, dedicada al procesamiento de productos nutricionales elaborados con trigo estadounidense, y al Grupo Athanasiadis, reconocido procesador de alimentos e importador de insumos agrícolas de EE. UU.

En el ámbito educativo y cultural, se formalizó la donación de 1,000 libros en inglés a la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena —los cuales serán distribuidos en partes iguales a cuatro centros educativos— en conmemoración de la iniciativa #Freedom250.

Paralelamente, se anunciaron programas de capacitación en el idioma inglés para los docentes y se ofreció un reconocimiento especial a la Banda de Música Primavera por su destacada participación en el Desfile de Macy’s.

De este modo, la visita a la provincia de Veraguas reflejó cómo la cooperación entre Estados Unidos y Panamá se traduce en resultados concretos que abarcan seguridad hídrica, comercio, educación y cultura.