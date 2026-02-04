En Chiriquí aprehenden a un hombre por desviar fondos de Caja de Ahorros

Un hombre vinculado directamente con la comisión de los delitos financieros y de blanqueo de capitales, en perjuicio de la Caja de Ahorros, fue aprehendido anoche por la Policía y el Senafront, durante un allanamiento efectuado en una residencia del sector de Paso Canoas, en Chiriquí.

Las investigaciones preliminares detallan que el sospechoso utilizó documentación financiera falsa para obtener un préstamo hipotecario por la suma de $490,000.00, usando un avalúo fraudulento, aduciendo mejoras en una finca, pero se determinó que la residencia no existe.

Posteriormente, los fondos fueron dispuestos de manera ilícita a través de más de 13 cuentas bancarias dentro del sistema financiero nacional, con el propósito de ocultar el origen del dinero y asegurar un beneficio económico indebido, aseguró el Ministerio Público.

Por este mismo caso, la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana con unidades de la DIJ de la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, ya había aprehendido a siete personas que fueron imputadas por delito de fraude financiero, las cuales, presuntamente, forman parte de un grupo delictivo que, usando documentación financiera falsa, obtuvieron un préstamo hipotecario de $786,171.98.

Estas diligencias forman parte de la Operación Fraude Total que se desarrolló en noviembre de 2025, cuando fueron aprehendidas cinco personas en acciones desarrolladas de manera simultánea en diferentes puntos de los distritos de Panamá y San Miguelito, están plenamente vinculados a la investigación, detalló el Ministerio Público.