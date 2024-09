Excandidato pagará 27 años de prisión por el homicidio de "The Punisher"

La tarde de este viernes, según lo anunciado, se dio la lectura de sentencia contra Carlos Cabrera Tello, un ex candidato y ex funcionario público, declarado culpable por el homicidio de Abel Gallardo, un prestamista y corredor de autos, conocido como "The Punisher".

Cabrera, fue sentenciado a 27 años de prisión, tras ser hallado culpable de homicidio doloso agravado en contra de Gallardo.

La víctima recibió dos disparos en un hecho de sangre ocurrido el 3 de agosto del año pasado, en Chitré, provincia de Herrera.

La condena también incluye 10 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas tras cumplir la pena principal.

La audiencia de sentencia se llevó a cabo este viernes pasado en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Chitré.

El jurado, compuesto por cuatro hombres e igual número de mujeres, encontró a Cabrera Tello culpable el pasado 13 de septiembre, y su decisión es inapelable.

Aquel fatídico día, ambos hombres se encontraban dentro del vehículo de la víctima.

En medio de una supuesta discusión por deudas pendientes, se dio el fatal desenlace.

Posteriormente, Cabrera llevó en el auto a la víctima al cuartel de policía de Chitré, donde se entregó.

Este hecho desencadenó un escándalo por compra de turnos en el Ministerio de Salud, ya que Cabrera laboraba en el Departamento de planillas y se dedicaba a realizar préstamos financiados por Gallardo.

