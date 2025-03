Los pobladores de las comunidades El Jagua, Las Tranquillas, El Nance entre otras en el corregimiento de Ponuga en el distrito de Santiago, en la provincia de Veraguas, llevan varios años de estar reclamando el acceso de una vía o camino carretero.

Leónidas Herrera, residente en la comunidad de El Jagua, dijo a este medio que los pobladores y los productores desean que el camino sea libre y que sea constituido de manera legal para poder transitar y mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

Herrera y otros residentes en las comunidades afectadas por ese asunto informaron que hay un conflicto que mantiene inquietos a los habitantes, productores, dueños de fincas y lugareños.

Destacan que hay una persona que ha creado un impedimento en busca del cierre de este camino de acceso de uso público que tiene más de 60 años y ahora ante ese problema no permite el desarrollo de las comunidades.

Los pobladores manifiestan que, con las intenciones de un posible cierre de la vía, le piden a las autoridades que analicen detenidamente las decisiones y que resuelvan este asunto antes de que las consecuencias sean peores.

Daniel Rodríguez también afectado por el conflicto comentó que si se hace el cierre del camino también perjudica a la gente que vive en las comunidades limítrofes con la provincia entre Veraguas y Herrera porque hay una cantidad considerable de personas que usan este camino que al cerrarlo sería un problema mayor.

Los habitantes indicaron que, si no se constituye de manera legal el camino, lo más seguro es que varios poblados, productores y dueños de fincas no tendrán una vía de acceso y lo peor es que ellos están dispuestos a tomar serias medidas de presión mismas que no quisieron manifestar.