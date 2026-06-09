Gabinete extiende subsidio eléctrico en Bocas del Toro hasta diciembre de 2026

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 56-26, la cual extiende la vigencia del esquema de aportes estatales a través del Fondo Tarifario de Occidente (FTO). Con esta medida, el beneficio que vencía el próximo 30 de junio se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2026, garantizando la estabilidad del bolsillo de los consumidores finales.

La prórroga busca evitar un impacto económico en los hogares de la región occidental del país mientras se culminan las mejoras en la red de distribución.

Zonas beneficiadas con la tarifa eléctrica congelada

El subsidio estatal mantendrá sin variaciones la factura de luz para miles de familias en las siguientes localidades: Bocas del Toro: Almirante, Guabito, Las Tablas y Changuinola.

Mientras que en Chiriquí hay sectores específicos de la provincia y en la Comarca Ngäbe-Buglé está dirigido a áreas integradas al sistema de distribución local.

Origen y razones de la prórroga

La historia de este beneficio se remonta a 2015, año en que la Oficina de Electrificación Rural (OER) traspasó los activos de distribución a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI).

¿Cómo funciona el beneficio?

Mientras se realizan las adecuaciones técnicas para optimizar la calidad del suministro, los clientes mantienen su tarifa congelada. La diferencia financiera entre el costo real del servicio y lo que paga el usuario es asumida en su totalidad por el Estado.

Aunque el esquema original de compensación estaba programado para finalizar en julio de 2016, el Gobierno ha emitido sucesivas prórrogas a lo largo de los años debido a la necesidad de proteger a la población. Ante el vencimiento inminente este mes de junio, la nueva resolución asegura la continuidad del alivio económico por el resto del año 2026.