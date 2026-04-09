Un caleto con 5 mil 330 municiones de diversos calibres y cinco granadas fue ubicado por la Policía Nacional (PN) y funcionarios del Ministerio Público (MP) en un lote baldío, ubicado en el sector de La Constancia, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Las municiones se mantenían dentro de sus cajas originales y almacenadas en un cajón de plástico de color celeste, hallado entre un herbazal.

Dentro de la caja también se encontraron 257 casquillos, cuatro portamuniciones y un proveedor de fusil.

Asimismo, se hallaron diversos accesorios presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

Las investigaciones por el hallazgo de las municiones y explosivos son adelantadas por la Sección de Atención Primaria de Arraiján en Panamá Oeste.

Los indicios fueron debidamente embalados y puestos a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.