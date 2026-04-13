La dirección médica del Hospital Nicolás A. Solano alertó a la población de la provincia de Panamá Oeste sobre el aumento en el número de pacientes hospitalizados por influenza, además de hacer un llamado a los ciudadanos para que acudan a vacunarse.

Hasta la semana epidemiológica número 13, este centro hospitalario reporta 30 personas hospitalizadas, una cifra que triplica la cantidad de pacientes internados para la misma fecha del año 2025, cuando se contabilizaron 11 casos.

De este total, el 44% corresponde a pacientes pediátricos, el 30% a personas mayores de 50 años y más del 90% no contaba con su esquema de vacunación actualizado.

José Iturralde, jefe de epidemiología, dijo que con ello se evidencia la importancia de la inmunización como principal medida de prevención.

“Actualmente estamos registrando entre tres y cuatro pacientes hospitalizados por semana epidemiológica con cuadros respiratorios, incluyendo influenza”, detalló el especialista.

El doctor Iturralde destacó que este año la vacuna contra la influenza llegó de forma más temprana, lo que representa una ventaja significativa para la contención de casos graves.

La vacuna disponible en el país incluye tres cepas: influenza A H1N1, influenza A H3N2 e influenza B linaje Victoria, las cuales han sido identificadas como las de mayor circulación en la región durante este año.

En 2025, la influenza causó el fallecimiento de adultos mayores con comorbilidades que no estaban vacunados.

"La vacuna es fundamental porque reduce significativamente el riesgo de complicaciones graves y hospitalización”, enfatizó.