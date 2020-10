Inversión de carriles en la La Espiga de La Chorrera por movilización masiva hacia el interior del país

La movilización masiva de vehículos hacia el interior del país obligó a las autoridades del Tránsito implementar una inversión de carriles en la vía Interamericana entre La Espiga hasta La Pesa de La Chorrera.

La medida busca facilitar la movilidad a los usuarios de esta vía, de forma fluida, ordena y segura, detalló el director de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional, comisionado Simón Henríquez.

Igualmente, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) mantiene un control de bioseguridad en la vía Interamericana en el sector de El Lago en el distrito de Capira.

Como parte del Operativo Océano2020, en el distrito de Capira se realiza la verificación de algunos buses para garantizar que no se trate de paseos, los cuales no están permitido, así como el cumplimiento de la burbuja familiar, no mayor a 7 personas.

Igualmente, las autoridades de Salud mantienen controles en las entradas a estos sitios de recreación donde aplicarán de forma aleatoria, hisopados exprés para evitar la movilización de personas COVID-19 positivo.

En cuanto a los operativos de playas, el subcomisionado, Javier Sánchez de la Policía Nacional detalló que la asistencia a playas en Panamá Oeste ha sido baja este sábado, y los bañistas están cumpliendo con las medidas dictadas por las autoridades de Salud.

La Fuerza de Tarea Conjunta mantiene cobertura en más de 12 playas en el distrito de San Carlos.

Tras siete meses de confinamiento, las autoridades de Salud en Panamá autorizaron la apertura al público de playas, ríos y balnearios, bajo estrictos controlores de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19, desde este sábado 24 de octubre.

Igualmente, se levantó la medida de cuarentena que regía en las provincias de Panamá y Panamá Oeste el día domingo, por lo cual no se descarta que la asitencia a estos sitio se incremente el día de mañana.

Panamá registró hasta el viernes 23 de octubre 127,866 casos de COVID-19, de los cuales 21,259 son casos activos. Así mismo, se reporta 2,622 defunciones.

[VÍDEO] El Director Nacional de Operaciones de Tránsito, Comisionado Simón Henríquez, brinda balance sobre el tráfico vehicular #AEstaHora hacia el interior del país. pic.twitter.com/P38WnOLYKi— Tráfico Panamá (@TraficoCPanama) October 24, 2020

[VÍDEO] En este momento inicia el operativo de inversión de vías desde La Espiga hasta La Pesa en el distrito de La Chorrera. Unidades de la #DNOT se mantienen agilizando el tráfico vehicular. pic.twitter.com/rNnVSkENuA— Tráfico Panamá (@TraficoCPanama) October 24, 2020