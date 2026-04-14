La Fiscalía de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público (MP) inició las investigaciones tras el hallazgo, el pasado lunes en horas de la noche, del cuerpo sin vida de Anabel Giovanna Campos, de 28 años.

Giovanna Campos residía en la barriada West Garden del corregimiento de Nuevo Emperador, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Según el relato de la hermana de Anabel, detalla que al llegar a la vivienda se encontró con la puerta principal cerrada y una de las ventanas laterales abierta.

Agrega que su pareja logró ingresar a la vivienda por la ventana y abrir la puerta principal.

Al revisar la vivienda, encontró a Anabel en una de las habitaciones, sobre la cama, semidesnuda, y sin vida.

Personal de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio adelanta las investigaciones, además de estar a la espera del informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) para conocer la causa del deceso.