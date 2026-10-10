"La casita se vino abajo": la impotencia de los pobladores de La Villa de Los Santos tras el terremoto

En el pintoresco pueblo de La Villa de Los Santos, en el centro de Panamá, los vecinos enfrentan con dolor y sensibilidad el destrozo que el terremoto de magnitud 7.7 ocurrido en la víspera ha dejado en su patrimonio histórico y otras edificaciones.

Los vecinos entran en la plaza central pese a permanecer acordonada. Están incrédulos por la destrucción ocurrida en segundos por ese fuerte temblor, mientras con sus manos recogen escombros de lo que consideran historia fundamental de Panamá.

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La Villa de Los Santos, fundada en 1569, ocupa un lugar central en la historia panameña por haber sido escenario del Primer Grito de Independencia de España, el 10 de noviembre de 1821. Esa gesta le dio un valor simbólico duradero y la consolidó como cuna de la nacionalidad panameña en la memoria histórica.

Este histórico pueblo, al igual que otros en la zona afectada, mantiene una planificación urbanística típica de la etapa colonial española: una plaza principal presidida por una iglesia, rodeada de las sedes municipales y un quiosco en medio bañado de blanco.

Colapso en la iglesia de San Atanasio

A la iglesia de San Atanasio, sin embargo, es imposible acceder porque las grietas se escurren por todas sus paredes y el último nivel de la torre del campanario colapsó. Se derrumbó sobre la calle cuando la tierra temblaba con fuerza.

“Fue un momento muy triste porque la iglesia es un símbolo (…) queremos mucho este templo por lo que representa sentimentalmente“, comenta a EFE el historiador, vecino y oriundo de La Villa de Los Santos, Manuel Moreno Arosemena.

Moreno no puede evitar las lágrimas al recordar lo vivido cerca de las 12:56 p. m. del pasado viernes. Trabaja en uno de los edificios de la plaza y con el temblor salió corriendo a la calle, presenciando el instante en que la torre de la iglesia se venía abajo.

Para Moreno y el resto de los residentes, el templo representa un símbolo patrio. Tanto es así que los oriundos decidieron resguardar las dos campanas en la casa parroquial. Mientras tanto, un pequeño grupo se agolpa sobre los restos para juntar las conchas relucientes que revestían las paredes de la torre, conscientes de que en el futuro las volverán a incrustar.

Casas de quincha y patrimonio destruido

El resto de las calles de La Villa de Los Santos refleja el mismo paisaje: casas rasgadas, techos caídos y fachadas colapsadas. Sus vías centrales, consideradas patrimonio histórico nacional desde mediados del siglo XX, están compuestas de casas de quincha, caracterizadas por las tejas rojas ennegrecidas por la humedad y un pequeño portal delantero.

Ahora, las estrechas vías están obstruidas por tejas rotas que las hacen intransitables. En una de ellas se encuentra Alberto Lara, de 70 años, nacido y criado en el pueblo. Postrado en su puerta, no puede adentrarse más ni quiere irse: su vivienda centenaria tiene el techo destruido.

“Nunca había sentido eso. Muy fuerte. La casita se vino abajo”, lamenta Lara mientras recuerda la sacudida.

Balance oficial y estragos en la provincia de Los Santos

Según el primer balance oficial, en el país no se registran víctimas fatales y se reportan una treinta de heridos leves, además de más de 400 edificaciones dañadas.

En la provincia de Los Santos, a la que pertenece este pueblo y Tonosí, localidad próxima al epicentro, se reportaron: 6 heridos leves, unas 300 personas evacuadas en zonas costeras por aumento del nivel del mar, así como 4 residencias, 5 hoteles y 4 hospitales afectados con 22 centros educativos y 2 iglesias con daños estructurales

Durante la noche se registraron más de un centenar de réplicas que mantuvieron a la población acampando en parques y calles, mientras las autoridades distribuyen ayuda humanitaria y trabajan para restablecer el servicio eléctrico. En La Villa de Los Santos, los vecinos ya organizan esfuerzos para reparar el templo con fondos propios.