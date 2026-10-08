Licitación o prórroga: La batalla por el contrato de basura en el municipio de Colón

La gestión municipal en el distrito de Colón atraviesa un periodo de fricción política entre el alcalde Diógenes Galván y un grupo de representantes del Consejo Municipal. El conflicto ha salpicado la aprobación de presupuestos comunitarios, la futura concesión del servicio de aseo e investigaciones sobre la flota vehicular de la Alcaldía.

Galván reconoció la existencia de discrepancias severas con varios ediles, lo que incluso provocó que el funcionario se retirara de una sesión del pleno para evitar confrontaciones directas. El punto central de la disputa radica en la retención del acuerdo que autoriza el uso de los fondos de inversión del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de 2026, recursos destinados a obras surgidas de consultas ciudadanas.

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Licitación abierta versus prórroga de 20 años

El desacuerdo de mayor impacto para la población colonense guarda relación con el vencimiento, en abril próximo, del contrato de recolección de desechos. Según el alcalde, existe una intención por parte de un sector del Concejo de otorgar una extensión contractual por 20 años y $250,000 adicionales a la actual empresa concesionaria, Aguaseo.

Galván rechazó categóricamente esa alternativa y anunció que impulsará una licitación internacional abierta.

El alcalde dijo que cuenta con un diagnóstico del vertedero elaborado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). "No hay más transparencia en un proceso a esta índole que involucrar instituciones internacionales", aseguró.

"Tengo un estudio de basura de por parte de la CAF que nos que nos entregaron hace 4 meses. En un año se levantó ese estudio sobre basura. También tengo todo el planteamiento con respecto a lo que hay que hacer en el vertedero por parte del Minsa", dijo.

También habló de las alertas ambientales, ya que informes del Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) detectaron afectaciones por mercurio y lixiviados en el relleno sanitario. "Es un desastre", aseguró en Nex Noticias.

Así mismo, Galván desmintió tener empresas favorecidas y sostuvo que la actual concesionaria podrá competir en igualdad de condiciones en el proceso público.

"Eso es completamente falso. Yo no tengo ninguna empresa. Yo creo en que tenemos que hacer una convocatoria abierta y darle la oportunidad a Colón de tener un gran servicio de recolección de basura", añadió.

Cuentas en rojo y aclaración sobre vehículo de alta gama

Frente a cuestionamientos por supuestos gastos ostentosos en medio de las deudas del municipio, estimadas en $25 millones y con prestaciones pendientes a exfuncionarios, el alcalde negó la adquisición de un vehículo de lujo para uso personal.

Galván explicó que tras prescindir del alquiler de una camioneta tipo Prado, la administración municipal acumuló fondos para adquirir un vehículo 4x4 de marca china valorado en poco más de $40,000, pagado en cuatro cuotas. Agregó que el automóvil es un activo de la institución que permanece en la Alcaldía para labores de campo y descartó irregularidades en su contratación.