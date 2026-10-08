Panamá entrega a docentes computadoras con IA que funciona sin internet

Panamá se convirtió en el primer país del mundo en dotar al 100% de los educadores del sector oficial con computadoras personales equipadas con inteligencia artificial de procesamiento local, capaces de ejecutar tareas avanzadas sin necesidad de estar conectadas a internet.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación (Meduca), contempla la entrega de 54 mil computadoras de la categoría Copilot+ PC a los docentes de todo el territorio nacional, combinando hardware de alto rendimiento, capacitación pedagógica y soporte técnico en sitio.

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IA local: Herramientas pedagógicas en comunidades sin conectividad

El diferencial de la propuesta radica en la capacidad de ejecutar modelos de lenguaje y aplicaciones de IA directamente en el procesador del equipo (on-device AI). Esta arquitectura permite a los docentes que laboran en áreas de difícil acceso o con conectividad limitada.

Se podrá generar materiales didácticos: diseñar borradores de exámenes, guías de estudio o resúmenes a partir de lecturas almacenadas en el disco local.

Así como la cación de recursos visuales como ilustraciones y gráficos educativos mediante aplicaciones integradas como Intel AI Playground.

Procesar textos complejos y estructurar planes de clase sin depender de señal de red lo que permitirá optimizar mejor su tiempo.

El componente tecnológico viene respaldado por el programa de formación Entre Pares del Meduca, que integra la metodología Intel Skills for Innovation mediante un esquema de docentes líderes para masificar el uso pedagógico de la herramienta en las aulas.

Eficiencia y ahorro del 63% para el Estado

El proyecto, adjudicado mediante el proceso S-04-2026 en la plataforma PanamáCompra a la empresa ensambladora panameña ISGroup, representa un hito en términos de costo-beneficio para las finanzas públicas.

Parámetro Detalle / Especificación Inversión total contratada $26,619,300 (antes de ITBMS) Volumen de equipos 54,000 computadoras Costo unitario del proyecto $492.95 (incluye Windows 11 Pro) Procesador y Memoria Intel Core Ultra 5 236V (Lunar Lake) / 16 GB RAM / NPU 40 TOPS Precio de referencia comercial (Dell Pro 16 Plus) $1,329.00 por unidad Ahorro unitario estimado $836.05 por equipo Ahorro total para el Estado $45.1 millones (63% de descuento frente a mercado)

Ensamblaje local, garantía y estatus de las entregas

ISGroup, identificada como fabricante de equipo original (OEM) y socia local de Intel y Microsoft en Panamá, tiene a su cargo el ensamblaje, la configuración, la logística y la cobertura de una garantía de cuatro años respaldada por talleres autorizados a nivel nacional.

A la fecha, el Meduca ha recibido formalmente 28,585 computadoras verificadas mediante actas de inspección, manteniendo un saldo pendiente de 25,415 unidades para completar el volumen contratado.

"El Estado panameño adquirió computadoras de muy alta calidad en materia de procesamiento y, en general, en funcionamiento", destacó Carlos Rebellón, gerente general de Intel en México y director de Gobierno y Políticas Públicas de Intel para Latinoamérica.

El desarrollo transparente del proyecto y la culminación de los procesos de fiscalización por parte de la Contraloría General de la República se alinean con las metas del presidente José Raúl Mulino y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026, posicionando a Panamá como un Hub de Innovación y Educación Digital en la región.