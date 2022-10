Miles viajan para visitar el “Negro” en Portobelo, el Señor de los milagros

Después de dos años a consecuencia de la pandemia, Roxana Chifundo de 36 años de edad, llega a la comunidad de Portobelo-cabecera en la Costa Arriba de Colón, a agradecer a la imagen del Cristo Negro, favores recibidos a su familia.

Chifundo, quien salió en horas de la noche del lunes (de Sabanitas), llegó a esta histórica población en horas de la madrugada del martes, a encontrarse con el “Naza”, el “Negro”, como cariñosamente le llaman sus feligreses.

En el caso particular de Chifundo, hace 5 años, pidió un milagro para una operación de un familiar, lo pidió con fe, y según cuenta todo salió bien, y su ser querido se recuperó, desde entonces camina desde Sabanitas hasta Portobelo.

Otro de los feligreses es el señor Miguel Ángel Brayan de 42 años de edad, en su caso, él viene a pedir, salud para su familia y prosperidad.

Brayan proviene del distrito de San Miguelito, de donde salió el domingo, junto a sus dos primos, y en la que viene a pedir un milagro, para su hermana, que fue diagnosticada a finales del año pasado, con cáncer de mama y está en pleno tratamiento.

“Vengo a pedirle al Naza que me haga el milagro y por eso vengo desde lejos caminando, porque muchos han pedido y se les cumplen tengo fe que eso será así”, dijo este devoto.

Este año, Monseñor Manuel Ochogavía Barahona, Obispo de Colón y Guna Yala, hizo un llamado a los padres de familia, a que no expongan a sus niños a las conocidas “mandas”, debido a que la fe, no pide este tipo de demostraciones. Indicó que este tipo de prácticas no es lo que la iglesia enseña y menos se anima a este tipo de acciones.

Agregó que el poder visitar al Nazareno, es el cambio de corazón, “es allí donde esta realmente el pago de la manda, el favor recibido, con el cambio de vida, de actitud”.

Mientras Edgar Coto, director regional del Minsa, informó que ellos han venido realizando diferentes acciones previamente por los departamentos de la entidad, que tienen que ver con esta actividad.

Explicó que en el caso del departamento de Vectores, los mismos han venido efectuando fumigaciones en diversos puntos del área de Portobelo, con el propósito de disminuir los focos de infestaciones de mosquitos en este distrito. Por lo que recomendó el uso de repelente contra los mosquitos, hidratarse adecuadamente, el uso de calzado adecuado durante la peregrinación.

Añadió que Promoción de la Salud también orienta a los moradores de las comunidades y a los visitantes, la necesidad de la eliminación de criaderos y medidas de higiene.

En tanto, el departamento de Protección de Alimentos y Saneamiento Ambiental, observa el cumplimiento de las personas que van a manipular alimentos, que cuenten con la documentos necesaria, y el consumo de la comida sea garantizado para que no ocasione daños a la salud, como mantener la cadena de frío, en productos que requieran refrigeración.

El Centro de Salud de Portobelo trabajará las 24 horas, con una ambulancia, y en el cruce entre Isla Grande-Nombre de Dios, se tiene habilitada, una segunda ambulancia.

Jorge Domínguez, jefe de la tercera zona policial en Colón, manifestó que la entidad junto a las autoridades civiles del distrito de Portobelo, instituciones de emergencias, se ha puesto en marcha el operativo “Peregrino”, el cual se desarrolla desde el martes 18 hasta el lunes 24 de octubre.

Por lo que exhortó a la ciudadanía, a cumplir con todas las actividades de manera ordenada, como no llevar objetos punzocortantes, armas de fuego, juegos pirotécnicos, que afecten el desenvolvimiento de esta celebración religiosa; agregó que se han dispuesto 5 puntos de control, desde el área de Sabanitas hacia Portobelo, y desde la Costa Arriba hacia Portobelo, además de 11 puntos de observación, para salvaguardar el peregrinaje de forma segura.

Se estima que entre 80 mil personas a 100 mil, acuden todos los 21 de octubre a Portobelo, unos a pedir milagros, otros a pagar mandas y también vienen personas del exterior por turismo religioso.

