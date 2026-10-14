Mizrachi impulsa refugios modulares de emergencia tras el terremoto

Frente a la crítica necesidad de techo que atraviesan cientos de familias en el interior del país tras el terremoto de magnitud 7.5, el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, presentó e implementó la iniciativa "Chantín pa' la gente", un proyecto de refugios temporales en contenedores acondicionados para brindar auxilio inmediato a quienes perdieron sus hogares.

El primer módulo fue enviado directamente al distrito de Los Pozos, en la provincia de Herrera, una de las zonas más castigadas por el movimiento telúrico.

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De la ayuda básica a un techo digno: El origen de la iniciativa

El alcalde capitalino relató que la idea surgió tras presenciar de primera mano la magnitud de las pérdidas en las comunidades afectadas mientras entregaba suministros básicos.

"Llegué a Los Pozos con la ayuda humanitaria que estábamos enviando desde Panamá y pensé que estaba ayudando a la gente, pero no se sintió como ayuda; se sintió que le estaba llevando arena al desierto, porque no solo necesitaban comida, el problema es que no tienen un techo. Tenemos una 'chantín' que es de ya para ya, pero está mejor que cualquier carpa", expresó Mizrachi en sus redes.

Equipamiento y características de la "Chantín pa' la gente"

Desarrollada en un plazo récord de 24 horas, la estructura aprovecha la durabilidad de los contenedores para ofrecer condiciones de habitabilidad superiores a las estructuras de lona tradicionales.

Según el alcalde capitalino, el contenedor está equipado con un camarote y una cama adicional para acomodar a los integrantes del hogar.

Cuenta con aire acondicionado, nevera, horno microondas, mesita, clóset e iluminación funcional e incluye un baño completo adaptado con conexiones operativas para entrada y salida de agua potable y servidas.

Prueba piloto con proyección de escalabilidad

Esta primera entrega beneficiará a dos familias en Los Pozos, sirviendo como un modelo de prueba en el terreno antes de masificar su producción.

Mizrachi enfatizó que se trata de una solución temporal y paliativa en lo que avanzan los planes estatales de reconstrucción permanente. De demostrar su efectividad operativa frente a las inclemencias del tiempo y la logística regional, la Alcaldía de Panamá buscará escalar el proyecto para trasladar más módulos a otros puntos críticos de Herrera, Los Santos y Veraguas.

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