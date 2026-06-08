MOP amplía puente de Tranquilla en Antón para habilitar doble carril

El puente vehicular de Tranquilla, ubicado en el corregimiento de Antón, provincia de Coclé, será ampliado en tres metros, informó el Ministerio de Obras Públicas.

Esta obra busca mejorar la seguridad y la movilidad de los conductores que se trasladan hacia el poblado de Caballero.

La ampliación del puente había sido solicitada por las comunidades con miras a mejorar la seguridad y movilidad hacia varios poblados de esta región coclesana.

Previamente, miembros de los gobiernos locales habían planteado al Mop en esta provincia la urgencia de ampliar la estructura en al menos 1.5 metros a cada lado.

Tránsito simultáneo en ambos sentidos

El beneficio principal de la obra radica en la optimización del tráfico en la zona:

Se podrá habilitar un nuevo carril de circulación. Además, se mantendrá el tránsito vehicular de forma simultánea en ambos sentidos.

Avance de los trabajos y desvíos vehiculares

Un comunicado del Mop indica que los trabajos llevan una semana de avance y son realizados por personal y equipo especializado de la institución. En esta fase específica, se están colocando alcantarillas y material selecto sobre la calzada de rodamiento.

Debido a la ejecución de estos trabajos, el comunicado indica que se han establecido desvíos por una vía alterna.

