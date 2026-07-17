Yaafar Luna de 18 años de edad se convirtió la víctima número 54 por violencia en la provincia de Colón, la noche del jueves, tras un incidente violento en la comunidad de Altos de Los Lagos en el corregimiento de Cristóbal Este.

El hecho se dio en los predios de la torre habitacional H-151, en la que se escucharon varios disparos.

Luego se observó al joven mal herido, quien fue auxiliado en el sitio y trasladado a la sala de emergencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde posteriormente se dio a conocer su fallecimiento.

En este ataque, un adolescente de 16 años de edad también resultó herido quien fue llevado al hospital a recibir atención médica.

El lugar donde se dio el ataque se llenó de agentes de la Policía Nacional, quienes procedieron a cerrar toda el área para que funcionarios del Ministerio Público procesaran la escena del crimen.