Por violencia doméstica, una mujer es detenida provisionalmente en Arraiján

Una mujer de 34 años de edad, fue detenida por el delito de contra el orden jurídico familiar y el estado civil, en la modalidad de violencia doméstica, en perjuicio de su pareja de 51 años de edad, informó el Ministerio Público.

De acuerdo al Ministerio Público, la Fiscalía Regional de Panamá Oeste logró acreditar la responsabilidad penal de la mujer en un hecho punible cometido en el distrito de Arraiján.

Durante la audiencia un juez de garantías legalizó la aprehensión, la imputación de cargo y la aplicación de la medida cautelar más severa e idónea que fueron solicitadas por la Sección Especializada de Familia de Panamá Oeste.

Precisó el Ministerio Público que este caso guarda relación con un hecho registrado el 22 de abril de 2026, cuando la ciudadana agredió a su pareja, causándole lesiones que lo incapacitaron por 10 días.